Natale: il messaggio del vescovo alla diocesi di Latina e le celebrazioni in programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questi giorni, grazie ai parroci, i fedeli della comunità ecclesiale pontina stanno ricevendo la lettera del vescovo Mariano Crociata alla diocesi in occasione del Natale.Il titolo è "L’Infante e (è) la Parola" ed ha lo stile della meditazione che lascia così parecchi spunti per la riflessione personale e per quella a livello comunitario.L’inizio della lettera esplicita con chiarezza il contesto: «Il Natale del Signore spinge ad approfondire il senso spirituale del cammino diocesano, che quest’anno ha scelto di prendersi cura dei bambini nel loro incontro con Gesù».Di seguito anche il calendario per le celebrazioni presiedute dal vescovo Mariano Crociata durante ​il Tempo di Natale 2019:24 dicembre – Solennità del Natale del SignoreCattedrale di S. Marco (Latina), ore 24: Santa Messa della Notte25 dicembre – Solennità del Natale del SignoreConcattedrale di S. Cesareo (Terracina), ore 10: Santa Messa del Giorno31 dicembre – Solennità di Maria Ss.ma Madre di DioCattedrale di S. Marco (Latina), ore 18: Santa Messa e Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso1 gennaio – Solennità di Maria Ss.ma Madre di DioCattedrale di S. Marco (Latina), ore 18: Santa Messa per gli Amministratori pubblici e i Rappresentanti della parti sociali in occasione della 53a Giornata Mondiale della Pace6 gennaio – Solennità dell’Epifania del SignoreConcattedrale di S. Maria (Sezze), ore 11: Santa Messa