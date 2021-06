Nascondeva una pistola nella borsetta, arrestata donna di 36 anni

Venerdì 25 Giugno 2021, 14:38

Una donna di 36 anni, già nota per una precedente misura cautelare domiciliare, è stata arrestata ieri dai carabinieri a Latina: è stata sorpresa, infatti, a circolare a bordo di un ciclomotore con una pistola nascosta nella borsetta. Fermata ad un controllo stradale, avrebbe mostrato nervosismo, "abbracciando" la borsetta che cercava di nascondere e così è scattata la perquisizione. I militari hanno trovato la pistola llegalmente detenuta e hanno arrestato la donna, che è stata portata in carcere a Rebibbia. Sono ora in corso ulteriori accertamenti tecnici sull'arma.