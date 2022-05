Venerdì 20 Maggio 2022, 10:33

Durante un controllo in uno dei punti del quartiere medievale di Gaeta più frequentati per le attività di spaccio, i carabinieri della locale Tenenza hanno fermato una donna gaetana di 42 anni, con precedenti per droga, e nella successiva perquisizione domiciliare hanno ritrovato, occultati in vari punti dell'appartamento, 362 grammi di marijuana e 132 di hashish, oltre che un essiccatore elettronico e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. In particolare i militari hanno rinvenuto e sequestrato due bilancini elettronici, due coltelli e un frullatore contenente residui di stupefacente. La donna, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata messa agli arresti domiciliari.. Nella successiva udienza di convalida, la 42enne, ascoltata dal Gip del Tribunale di Cassino, Claudio Marcopido, si è difesa asserendo che la sostanza, pur a dispetto del quantitativo, era per suo uso personale e l'assunzione costante era necessaria per una patologia fortemente invalidante della quale la stessa soffre. I difensori della donna, gli avvocati Vincenzo e Matteo Macari, hanno anche prodotto documentazione medica sullo stato patologico fortemente debilitante di cui soffre la donna, oltre alla modesta documentazione patrimoniale e reddituaria della stessa. Ed hanno giustificato la presenza dei bilancini per distribuire il latte alla copiosa colonia felina da lei curata. Il Pm De Franco aveva chiesto la convalida dell'arresto e la misura deii domiciliari. Il Gip, al termine, ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'indagata disponendo a suo carico l'obbligo di firma due volte la settimana presso la polizia giudiziaria.

S.Gio.