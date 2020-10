Nasce "Tiantan Bollanti", le ambulanze di Latina sbarcano in Cina

Una firma in diretta streaming a distanza di migliaia di chilometri per una joint venture che porterà alla costruzione di ambulanze in Cina. L'hanno siglata la società “Integra” di Latina (produttore di ambulanze a marchio “Bollanti Ambulanze”, uno dei brand più conosciuti nell settore) e una importante industria automobilistica cinese è ufficiale.

Nella nuova fabbrica ubicata nel Nord della Cina, saranno prodotte ambulanze con design Italiano destinate al mercato interno Cinese e ai mercati confinanti del Sud Est Asiatico. Saranno prodotte ambulanze con il marchio “Tiantan Bollanti”. Il lavoro congiunto tra le due società prevede per il periodo 2020-2025 la realizzazione progressiva e complessiva di 6300 ambulanze, e il raggiungimento al quinto anno di una capacità produttiva di circa 2000 ambulanze. Numeri impressionanti per il mercato italiano ma, pressoché normali per il partner cinese.

Il responsabile dello sviluppo strategico della società italiana, Massimo Bollanti, sintetizza cosi l’operazione: «Siamo giunti alla firma dell’accordo dopo 9 mesi di intenso e proficuo lavoro. L’impegno di Integra sarà quello di trasferire il patrimonio di tecnologie, conoscenze, abilità operative e organizzative». Nessun cambiamento per l’attività di produzione italiana a marchio “Bollanti Ambulanze” che, resterà indipendente, sempre a capo della società Integra, nello storico stabilimento di Latina, in località Borgo San Michele.

