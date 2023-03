Elezioni, nasce il movimento "Siamo Aprilia": «Non sosterremo la Caporaso»

È stato presentato presso l'Enea Hotel il nuovo movimento politico "Siamo Aprilia". Al tavolo dei relatori sedevano Simone Aversano, Chiara Buscalferri e Nicola Stornello, ex membri del direttivo del gruppo Forum per Aprilia. Presenti in sala i consiglieri comunali Vittorio Marchitti, Francesco Grasso, Vincenzo La Pegna, Roberto Boi ed il candidato sindaco del centrodestra Lanfranco Principi.

«Questo movimento nelle prossime settimane si strutturerà ma non si presenterà come lista elettorale - chiarisce Aversano - sicuramente non appoggeremo la candidata di questo centrosinistra camuffato Luana Caporaso. Dispiace per come è finita l'esperienza di Forum ma non c'è mai stato un reale coinvolgimento interno nelle decisioni importanti».

«La nascita di questo movimento è un atto di coraggio - ha affermato Marchitti - purtroppo Forum non si è mai trasformato in movimento. È sempre rimasta una lista elettorale. Io non ho più condiviso il metodo decisionale rispetto a tante situazioni, non solo la scelta del candidato sindaco. Ho cercato di allargare il perimetro dell'amministrazione senza però mai propendere da una parte. Oggi invece quella coalizione è spostata verso il centrosinistra, non è più civica né uno schieramento bilanciato».

«Il mio futuro politico lo deciderò nei prossimi giorni - ha spiegato il consigliere Grasso - ad oggi sono in maggioranza e dentro il gruppo di Forum. Sono indeciso sulla candidatura espressa dalla coalizione civica, deciderò il prima possibile».