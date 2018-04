Nasce "Italia in Comune", il partito dei sindaci: Coletta vice presidente

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, vice presidente di "Italia in Comune", il nuovo soggetto politico che mette insieme le esperienze civiche dei Comuni. Lo ha deciso la Costituente che ha eletto presidente il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Il coordinatore nazionale è Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri.



Dopo la convention di Roma del 3 dicembre scorso all'Opificio Romaeuropa, alla presenza di oltre 400 amministratori giunti da tutta Italia, per Italia In Comune inizia ora una fase politica nuova che accompagnerà gli iscritti all'assemblea nazionale prevista prevista per l'autunno prossimo.



Il percorso precongressuale inizierà a maggio con un tour di presentazione del partito in tutte le regioni italiane, al fine di unire i sindaci, le liste civiche e tutti i cittadini che si riconoscono nella Carta dei Valori di Italia in Comune e di dare avvio alla campagna di adesione ed iscrizione al partito. Un tour che toccherà, quasi certamente, anche Latina.



Per Pizzarotti «con la costituzione di Italia in Comune è nata un'idea: portare l'esperienza e l'approccio concreto dei sindaci nel panorama politico nazionale».

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:30



