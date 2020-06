Nasce tra Fondi e Sabaudia “Lanzarote”, l'ombrellone che protegge dal covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante gli sforzi profusi da operatori balneari, chioschi e lidi, sono in tanti a non avere ancora una piena percezione di sicurezza.Meteo a parte, ecco spiegato perché molti habitué dello stagionale al mare continuano a temporeggiare. Altri, invece, non riescono proprio ad accettare di vivere la spiaggia, luogo del relax e della libertà per antonomasia, come una gabbia di restrizioni e divieti.Ci sono poi loro, gli operatori balneari, impegnati a ridisegnare l'assetto dei propri lidi come funamboli su una sottilissima linea immaginaria: da una parte i clienti che anelano alla libertà, dall'altra chi non scende in spiaggia senza determinati standard di sicurezza.Il tutto senza sapere quanto durerà il virus e se varrà effettivamente la pena fare un investimento rilevante.Dall'analisi di una situazione identica in due diversi comuni, Fondi Sabaudia , due donne, madri e architetto con 5 figli sotto i 7 anni, si sono unite per concepire un progetto che risolvesse, in maniera semplice, economica e funzionale, i problemi di tutti i protagonisti delle spiagge ai tempi del covid: gli operatori balneari e i comuni, quindi, ma anche le famiglie in un momento in cui le coste pontine stanno per essere prese d'assalto dai turisti di tutta Europa.È nato così il progetto, il cui nome è ispirato al caratteristico frangivento a forma di ferro di cavallo tipico sull'isola dei vulcani: una barriera di rocce eruttive che protegge i bagnanti sulle spiagge e i vitigni sulle colline.Il progetto è semplice: un telo leggero microforato montato su tre elementi verticali in legno.Il distanziamento dal terreno favorisce il passaggio della brezza ma delimita lo spazio vitale di ogni famiglia e argina le raffiche di vento. Una soluzione ariosa, quindi, ma anche sicura. Solida ma allo stesso tempo economica.Quando il covid sarà soltanto un lontano ricordo, la struttura potrà essere riutilizzata per dividere spazi pubblici, donare privacy ai tavolini o ricavare privé nei locali all'aperto.«Siamo professioniste - spiegano gli architetti Paola Macera e Raffaella Truglio - ma siamo anche donne e madri. Quando si è iniziato a parlare di teche in plexiglas molti nel nostro settore hanno avuto un sussulto, sia per il materiale che non si sposa con la filosofia ecologica che sta caratterizzando lo sviluppo delle coste pontine negli ultimi anni, sia per l'aspetto estetico. Dopo i primi giorni di mare, però, ci siamo accorte che, tramontato il progetto del plexiglas, in molte zone la situazione non è ottimale e nemmeno rassicurante e così abbiamo deciso di dare, nel nostro piccolo, un contributo lanciando questa nuova idea».A Sabaudia e Fondi, città con lunghi tratti di arenile protetti da barriere di sabbia ciò che rende piacevole la permanenza al mare è la brezza che sale verso la duna e passa radente alla spiaggia.«Fatta tale considerazione – proseguono - abbiamo pensato che la delimitazione dello spazio non avrebbe dovuto impedire questa piacevolezza del mare. Poi in caso di vento forte, come sull'isola di Lanzarote, oppure di folla, il telo può essere alzato o abbassato. Vale per Fondi e Sabaudia ma, naturalmente, in qualunque altro comune d'Itala».Il tutto con costi e tempi di realizzazione assolutamente contenuti.