Nasce "Aqua di Littoria", un progetto imprenditoriale oltre la provocazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo è Aqua di Littoria. Una provocazione - anche nello stile grafico utilizzato - anche se Ida Ionta risponde subito «no, un omaggio al territorio e a quello che è stato fatto, storicamente». Ida, di Latina, una delle prime laureate in economia e commercio al Polo pontino è una delle ideatrici di questa di profumatori d'ambiente.Con lei Dario Ruzzon, milanese trapiantato nel capoluogo pontino per amore (di Ida) anch'egli laurea in economia, specializzato in ricerca, analisi e sviluppo, appassionato di arte. E dalla ricerca si è partiti: «Ne parlavamo sotto l'ombrellone all'Elba. C'era un profumo con il nome dell'isola, ce ne erano altri di località importanti, perché non un omaggio al nostro territorio?». Già, perché? Ecco la ricerca dei marchi registrati (48 in Italia, 37 operativi tra i quali Ponza e Firenze, ad esempio) e l'idea di predisporre un prodotto per coprire tutte le altre località turistiche.Da Latina (ops, Littoria...) a Cortina d'Ampezzo, da Pompei a San Marino, da Courmayer a Cervinia per un totale di 121 centri turistici. Uno studio affidato all'università di Tor Vergata, la scelta di profumo di limone, muschio bianco, acqua marina e pachouli. Per Aqua di Littoria - già sul mercato - formati da 50 a 100ml in vetro ma anche pezzi unici in Capodimonte. Tappo bastoncini e confezione regalo sono in carta e cartone riciclato.Prossimo passaggio Aqua di Roccaraso a dicembre e per il futuro: «Non vogliamo fare i venditori di profumi, ma dare occasioni. Invitalia mette a disposizione 30.000 euro a fondo perduto a giovani che vogliono svolgere un'attività con il marchio di una località turistica, se ci sono interessati noi lo mettiamo a disposizione». Littoria o meno, questa non è una provocazione.© RIPRODUZIONE RISERVATA