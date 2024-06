Venerdì 7 Giugno 2024, 09:41

LA STORIA

Latina festeggia il suo campione d'Europa. Federico Nardin, difensore classe 2007 in forza alla Roma, ha trionfato con l'Italia Under 17 nella competizione continentale che si è disputata a Cipro. La finalissima vinta 3-0 con il Portogallo, al Limassol Stadium davanti a più di 7.000 spettatori, è entrata di diritto nella storia del calcio italiano.

Prima di mercoledì nessuno era riuscito in questa impresa, un capolavoro che porta la firma del ct Massimiliano Favo e un gruppo di ragazzi pieno di qualità, carattere e spirito di sacrificio, tra cui spicca il giovane di Borgo San Michele. Nardin, che lo scorso anno aveva conquistato lo scudetto con l'Under 16 della Roma, ha messo in bacheca un altro trofeo, stavolta con l'azzurro addosso. Un'emozione condivisa con tutta la sua famiglia, da papà Alessio (che lo ha seguito dal vivo nella fase a gironi) a Chiara, la sorella più piccola, e mamma Silvia, che al termine della sfida con i lusitani ha potuto festeggiare insieme agli affetti più cari un successo di cui andare orgogliosi per sempre.

«Dire che sono felice è poco, Federico merita questo tipo di soddisfazioni per i sacrifici, la tenacia, la determinazione, la serietà e le tante rinunce fatte durante gli anni. Da 11 anni veste la maglia giallorossa, dopo gli inizi al San Michele e alla Pro Latina. Cura ogni particolare, ha la testa sulle spalle e sa farsi apprezzare dai suoi compagni. Questo Europeo è stato un crescendo di emozioni, ha avuto la possibilità di giocare nella fase iniziale, prima subentrando nella gara con la Polonia e poi giocando da titolare contro la Slovacchia. Il momento di maggiore tensione sono stati i calci di rigore con l'Inghilterra, c'era in palio la semifinale con la Danimarca e per fortuna tutto è andato per il verso giusto. Mercoledì eravamo in tanti davanti alla tv, parenti e amici pronti a fare il tifo per questa splendida Nazionale". ASCESA Durante la stagione ha giocato con l'Under 17, passando poi in pianta stabile con la Primavera con la quale ha avuto modo di esordire. Ieri sera, al rientro a casa, è stato festeggiato dai suoi affetti più cari, una celebrazione a sorpresa organizzata dalla famiglia e la fidanzata Valentina. Ogni giorno fa avanti e indietro da Borgo San Michele a Trigoria, per allenarsi e studiare (frequenta il liceo Scientifico), ma adesso il pensiero è tutto sul campo. Neanche il tempo di rientrare, che è già il momento di scendere di nuovo sul terreno di gioco. Domenica si gioca l'andata dei quarti di finale scudetto Under 17 contro il Milan e Federico Nardin sarà al centro della difesa pronto a guidare i suoi compagni di squadra verso un altro grande obiettivo. Con una comunità intera che lo seguirà, come al solito da vicino.

«Le persone che gli vogliono bene sono sempre al suo fianco - conclude la mamma del neo campione europeo -, anche chi oggi non c'è più e lo protegge dall'alto. Tutto quello che abbiamo fatto e facciamo come genitori, sia per Federico quanto per Chiara, è per vederli felici. Avrei voluto tanto poterlo abbracciare a Cipro, dopo il fischio finale, ma l'attesa è stata ancora più bella. Festeggiarlo a casa, tutti insieme, è stata un'emozione incredibile, di quelle che restano dentro in eterno».

Dalla maglia azzurra a quella giallorossa, con l'entusiasmo e la passione che da sempre contraddistinguono il talento pontino. Già in giornata il difensore sarà nel centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per preparare il match con i rossoneri in programma tra due giorni alle ore 11 e gara di ritorno prevista per il 13 giugno a Milanello. In caso di passaggio del turno i giallorossi parteciperebbero tra due settimane alle final four di Ascoli Piceno. Lì dove c'è un altro scudetto da conquistare.