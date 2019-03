La scomparsa di Nardi e Ballard, Simone Moro pronto a recuperare i corpi sul Nanga Parbat

Ultimo aggiornamento: 12:43

«Confrontandomi con chi era impegnato mi sono fatto l'idea che sia tecnicamente fattibile e quindi mi sto preparando per farmi trovare pronto nell'eventualità che si decida di procedere». Simone Moro, uno dei più noti alpinisti a livello internazionale, si è offerto di tentare il recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard,morti sul Nanga Parbat. Moro - ha spiegato in un'intervista al Corriere del Trentino - è in contatto con Alex Txikon, che ha guidato i soccorsi durante le operazioni di ricerca di Nardi e Ballard e che a sua volta ha espresso la disponibilità ad impegnarsi nell'operazione di recupero.Per ora quella di Moro rimane una proposta, decisive saranno infatti le decisioni che saranno prese dalle famiglie dei due alpinisti scomparsi. I quali, secondo quanto dichiarato da Simone Moro, sarebbero morti in un incidente: «Ne ho parlato con Txikon e credo che di incidente si tratti, proprio mentre stavano posizionando delle corde fisse. Non è possibile capire se in una fase di discesa, dopo aver comunicato la loro posizione, piuttosto che il mattino seguente, all'inizio di una salita».Intanto il Comune di Sezze ha problamato una giornata di lutto cittadino per venerdì 15 marzo in ricordo dell'alpinista comparso.