Naomi Watts a Gaeta per girare il prequel di Game of Thrones

Ha soggiornato al Grand Hotel Le Rocce, uno dei quattro stelle a picco sul mare in uno dei tratti di costa più suggestivi del Lazio, Naomi Watts, in questi giorni a Gaeta per girare "Bloodmoon", il prequel di Game of Thrones.

A riprese finite, prima di lasciare la Perla del Tirreno, l'attrice ha dedicato a Gaeta e all'albergo cinque storie su Instagram: "Room with a view", postando una foto con la magnifica vista dell'hotel, "Not too shabby" (non è poi così male), pubblicando un video con lo stesso panorama, "2 nights in a row" condividendo la foto di un ricco piatto di linguine ai gamberoni che l'attrice sostiene di aver mangiato due volte di seguito, un cocktail con la stessa frase e poi l'addio all'albergo e alla città.

Delusi i fan che speravano di scoprire l'alloggio segreto dell'attrice e del cast prima che ripartissero per nuove riprese chissà dove.

Tra i pochi fortunati che hanno avuto modo di incontrare Naomi Watts e gli altri attori, il sindaco Cosmo Mitrano, i dipendenti dell'hotel e gli addetti ai lavori.

«Naomi Watts è una donna affascinante ma anche semplice e accomodante» ha dichiarato il primo cittadino a Radio Show Italia dopo aver incontrato l'attrice.

Al termine di una chiacchierata privata, ma sulla questione c'è il massimo riserbo, sarebbero stati anche presi accordi per nuove produzioni internazionali con ulteriori importanti ricadute di immagine per la città di Gaeta.

