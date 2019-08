Lutto nella pallanuoto, morto Nando Pesci: doveva partire per gli Europei

E' morto nella notte per un infarto Nando Pesci, 62 anni, allenatore di pallanuoto e selezionatore della nazionale under 17 in procinto di partecipare agli Europei di Tbilisi. A esprimere il proprio cordoglio anche la Latina pallanuoto che Pesci aveva allenato negli anni scorsi. La società «si stringe unita al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa»



Al suo attivo Pesci aveva una serie di titoli vinti come giocatore e allenatore, aveva militato nella Lazio, nel Pescara, nella Roma e nell'Anzio, in Naziola era stato assistente di Ratko Rudic, commissario tecnico del Settebello, fino alle Olimpiadi di Sydney 2000, conquistando pure la medaglia di bronzo agli europei di Firenze.



In federazione aveva mantenuto una serie di incarichi, mentre nei club da ultimo aveva guidato la Tgroup Arechi Salerno in A2.