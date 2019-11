“Love story Transylvania”, successo per la compagnia di Latina al Teatro Greco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo per “Love Story Transylvania", il musical della compagna pontina La Fuente de L' Alma che è sbarcato a Roma. Sold out per la prima tappa romana al Teatro Grego del musical diretto da Morgana Rosano, direttrice dell'Accademia pontina di canto, danza e recitazione Morgan Roses.“Love Story Transylvania” è uno spettacolo per famiglie, ispirato al cartone animato Hotel Transylvania che già lo scorso anno aveva riscosso grande successo nelle quattro date programmate al Teatro Moderno di Latina.L'inedita storia di animazione prende forma in un'ambientazione insolita e curiosa, un bizzarro hotel 5 stelle gestito nientemeno che dal Conte Dracula e in cui si muovono personaggi esilaranti come Frankenstein, Johnny, la Mummia e tanti altri.Non mancano poi divertimento e colpi di scena pronti a sorprendere il pubblico, durante una serata pensata per coinvolgere gli spettatori, grandi e piccini, con un’atmosfera fatta di risate, scene divertenti ma anche storie d’amore che sbocciano tra i protagonisti. «Se ami quello fai - spiega Morgana -, sei costantemente felice e sereno con te stesso. Noi della Morgan Roses e de La Fuente de L' Alma crediamo nella forza del teatro, nella magia delle arti e nel potere delle emozioni che ci regalano. Tutto questo lo abbiamo riversato nel nostro spettacolo che prende forma e vita sul palcoscenico».Visto il successo ottenuto nella notte di Halloween, verrà replicato nuovamente nella Capitale il prossimo 21 dicembre alle 21 sempre al Teatro Greco di via Ruggero Leoncavallo 10. Info: www.lovestorytransylvania.it, oppure telefonicamente ai numeri 0773.284494 e 351.9350997.