Musica troppo alta, quattro denunce per la movida a Ponza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Movida di nuovo sotto accusa sull'isola di Ponza. I carabinieri hanno infatti fatto irruzione in un locale pubblico in località Molo Mamozio e Tenente Di Fazio dove la musica era ad alto volume disturbando i residenti della zona durante la notte.Gli uomini dell'Arma hanno sequestrato la strumentazione musicale dell'attività commerciato e hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino quattro persone (una 27enne, una 33enne, un 32enne, tutti appartenenti al locale pubblico, e un disk jockey di 46 anni) per i reati di disturbo della quiete pubblica e commercio sulle aree pubbliche senza la prevista autorizzazione.I carabinieri hanno eseguito controlli anche in altri quattro esercizi pubblici, sanzionando i titolari per aver esercitato l’attività di somministrazione di bevande senza autorizzazione, sulla pedana installata su suolo demaniale con regolare concessione. Altri due locali sono stati multati per aver violato l’ordinanza sindacale del Comune di Ponza, diffondendo oltre l’orario consentito, musica amplificata ad alto volume.