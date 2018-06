Musica tra terra e cielo al parco dell'Antica Norba, concerto organizzato dal Fai

Si chiama "Musica tra terra e cielo" ed è l'appuntamento organizzato dal Fai (Fondo per l'ambiente italiano) nel parco dell'Antica Norba, nel territorio del Comune di Norma. L'evento è in programma giovedì 21 giugno alle 18,30 e sarà preceduto da una visita guidata al parco archeologico con inizio alle 17



La delegazione Fai Gaeta-Latina, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio e con il Comune di Norma ha individuato il sito quale luogo privilegiato per promuovere, nel giorno della festa della Musica, un evento in ricordo del soprintendente Saverio Urciuoli, recentemente scomparso.



«Proprio con lui - spiegano gli organizzatori - era nata l’idea di un concerto al tramonto in un luogo suggestivo e monumentale, quale è questo sito, al fine di valorizzare la presenza sul territorio della provincia di Latina di evidenze archeologiche di grande rilievo come Norba, di dilatare l’identità storica di questo luogo attraverso una comunicazione che possa accrescere la consapevolezza della sua importanza culturale sia presso gli abitanti che i visitatori».



Per partecipare alla visita occorre prenotarsi al numero 3273230611, mentre l'appuntamento musicale tratto da “La via dei Romei” di Ambrogio Sparagna è a cura del gruppo di cooperazione artistica Musicantiere, guidato da Laura Perazzotti dell’associazione Domus Mea, e della compagnia teatrale Matuta teatro.

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:02



