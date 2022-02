Ritmi brasiliani per il nuovo appuntamento del Latina jazz club

Di nuovo in scena la XXII stagione del Latina Jazz Club. Appuntamento venerdì 4 febbraio con il ritmo e le melodie della musica popolare brasiliana. Sul palco del circolo cittadino di piazza del Popolo si esibirà , infatti, il "Mariangela Morais quartet – I colori del Brasile” con Mariangela Morais alla voce, Sebastian Marino al pianoforte, Marco Pistone al basso elettrico e Valerio Vantaggio alla batteria.

Mariangela Morais è una della voci più autorevoli e suadenti del panorama musicale romano. Nativa di São Paulo, italiana di adozione, è da anni attiva nella divulgazione della musica popolare brasiliana oltre che alla celebrazione del mito di Elis Regina, interprete immensa e voce guida della musica popolare brasiliana.

L'appuntamento con il Latina jazz club "Luciano Marinelli" è alle 21 e in ottemperanza alla normativa anticovid in vigore, per poter accedere alla sala è necessario essere in possesso del green pass rafforzato ed è d’obbligo l’utilizzo della mascherina del tipo FFP2 per tutta la durata del concerto.