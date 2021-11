Musica: omaggio a Fabrizio De Andrè, Niné Ingiulla atteso al teatro Moderno

Tributo a Fabrizio De Andrè al teatro "Moderno" di Latina. L'appuntamento è per sabato 18 dicembre, alle 21, quando si esibirà Niné Ingiulla, con la a sua voce simile a quella del cantautore genovese.

Il concerto vedrà Ingiulla accompagnato dal polistrumentista Danilo Artale (violino, tastiere, Bouzoki e chitarra) in un percorso musicale che ripercorrerà i più grandi successi di Faber, alternati a brevi interviste che serviranno a far conoscere al pubblico questo particolare artista.

Catanese di nascita, bresciano d’adozione, Niné Ingiulla ha saputo coltivare un talento naturale, perfezionandolo nel corso degli anni. Sul palco verranno riproposte quasi 30 canzoni, tra le quali le indimenticabili Marinella, Bocca di Rosa, Via del Campo, Il Testamento di Tito.

«Portare a Latina un artista del genere rappresenta una grande sfida – ha spiegato Sara Norcia dell’omonima organizzazione d’eventi – ma crediamo che una provincia come la nostra meriti appuntamenti culturali del genere. Si tratta di un omaggio a un grande cantautore, che verrà reinterpretato fedelmente e in modo quanto più possibile intimo».

«Si continua a descrivere Latina come una realtà difficile e in parte è vero – dice il giornalista Andrea Lucidi, tra gli organizzatori dell'evento – tanti giovani emigrano altrove per cercare lavoro, i teatri sono chiusi anche se il fermento culturale è palpabile. Sono convinto e lo dimostrano alcune realtà esistenti in provincia, che ci sia fame di sperimentazione, di assistere ad eventi culturali non ordinari, come quello proposto da Niné Ingiulla. Sarà un omaggio a un grande cantautore presentato da due musicisti davvero di alta caratura».

I biglietti sono acquistabili online su ciaotickets oppure recandosi al botteghino del Teatro Moderno il martedì e venerdì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 18 Per informazioni è possibile contattare il numero: 3471163835