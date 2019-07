Musica e non solo, artisti locali a "Circeo's monday", i lunedì di San Felice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lunedì l'appuntamento è a San Felice Circeo con un mini festival che si terrà nelle migliori e suggestive piazze del centro storico e vedrà protagonisti musicisti e artisti sanfeliciani che attraverso la loro musica cercheranno di rendere "festivo" proprio il lunedì.Si parte il 22 luglio con Apeiron & friend, in piazza Busiri Vici, e un cammino tra le molteplici sfaccettature della musica di tradizione. Dal Klezmer al Tango, dal ragtime al jazz, dalla cultura del Sud america alla tradizione popolare del nord Europa.Il 12 agosto, stesso luogo, il duo Alessandrini Marchetti propone un insolito dialogo tra le sonorità della fisarmonica e del sassofono, una sorta di conversazione estemporanea dagli esiti del tutto originali.Il 26 agosto, infine, in piazza Vittorio Veneto si esibisce il Phoenix gospel choir, ensemble vocale e strumentale di persone accomunate dalla passione per il canto corale come unione di voci, anime e spiriti.Oltre 20 elementi con un repertorio di Gospel contemporaneo, tradizionale, di Soul, di Pop, di Funky e di R&B.Tutti gli appuntamenti di "Circeo's monday" sono in programma alle 21 e l'ingresso è libero.