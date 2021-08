Musica, cultura e turismo "lento": un mese di appuntamenti a Sermoneta

Martedì 31 Agosto 2021, 08:27

Musica, arte, cultura, danza e turismo “lento” per gli appuntamenti del mese di settembre a Sermoneta. Venerdì 3 alle 21.30 al belvedere si terrà il concerto della “Dimensione Prog”, con un tributo alla PFM – Premiata Forneria Marconi, Battiato e De Andrè. Ospite d’onore Michele Ascolese, per 15 anni chitarrista dello stesso Fabrizio De Andrè.

Le quattro domeniche mattina di settembre saranno dedicate alle “passeggiate settembrine” organizzate dall’Università delle Tre Età con la collaborazione e il contributo del Comune. Domenica 5 si andrà lungo l'antico sentiero dei Silici, la strada che anticamente collegava la pianura al centro storico di Sermoneta. Il 12 la passeggiata sarà sulle coste che dall'antico Eremo di Sant'Antonio fino alle sorgenti pedemontane. Il 19 il percorso si snoderà dal Leccio monumentale antistante il Convento di San Francesco per inoltrarsi nel verde dell’Antignana. Infine il 26 settembre l’escursione attraverserà noceti e vigneti dall'Abbazia di Valvisciolo per arrivare sul Monte Carbolino. Tutte le escursioni sono gratuite. Per info e prenotazioni: lunedì e mercoledì ore 16.30-18.30 tel: 3284654391

Dal 10 al 12 settembre Sermoneta ospiterà il primo raduno bandistico a cura dell’associazione Banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta, con la partecipazione di tre bande del territorio in una serie di concerti nelle borgate e presso il centro storico.

Sabato 18 settembre alle 20.45 al Belvedere spazio al teatro e alla danza con ‘Il profumo dell’ultimo tango’ a cura del laboratorio teatrale Palco 19. Il 25 settembre sarà inaugurata la seconda edizione del “Festival del tempo”: il borgo di Sermoneta si trasformerà in opera d’arte ospitando installazioni all’interno del paese e una mostra d’arte nella chiesa di San Michele Arcangelo, fino al 17 ottobre. Il 25 e 26 settembre il Vespa Club Sermoneta organizza il Campionato italiano di regolarità in vespa, con vespisti provenienti da tutta Italia.

Infine, gli open day dell’Officina delle Arti e dei Mestieri di Sermoneta con concerti e proiezioni il pomeriggio e la sera del 18 e 25 settembre presso il centro civico di Monticchio.



Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno nel rispetto delle normative anti contagio da Covid 19.