In un incidente a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ha perso la vita un ingegnere originario di Formia, Livio Mancini, 47 anni. Il professionista, consulente esterno per la sicurezza presso una ditta di Arzano, è stato investito lo scorso pomeriggio, verso le 17, da un’auto mentre scendeva dalla propria vettura per sincerarsi di un problema meccanico. Soccorso dagli operatori del 118, Mancini è stato accompagnato in ambulanza, ancora cosciente, all’ospedale di Giugliano, dove, purtroppo, nonostante i tentativi dei sanitari di strapparlo alla morte, è deceduto per le gravi ferite riportate nell’incidente, che è al vaglio dei carabinieri del centro campano. © RIPRODUZIONE RISERVATA