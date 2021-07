L'improvvisa morte di Giuseppe Amendolea, era stato primario all'ospedale “Regina Elena” di Priverno

Sabato 10 Luglio 2021, 21:47

E’ morto improvvisamente questa notte, presso la sua abitazione di Colle San Pietro, il dottor Giuseppe Amendolea, ex primario ospedaliero di medicina generale del “Regina Elena” di Priverno che dopo la chiusura del nosocomio privernate ha lavorato negli ospedali di Terracina e Fondi.

Il dottor Amendolea, che aveva 73 anni, è stato colpito da un improvviso malore in piena notte e a nulla è valso l'intervento di uno dei figli e subito dopo degli operatori del 118 intervenuti tempestivamente. Il dottor Amendolea , che è stato anche Ufficiale medico, era un professionista molto conosciuto, negli ultimi tempi ha ottenuto un meritatissimo riconoscimento da parte dell'Ordine dei Medici della provincia pontina oltre a godere dell’apprezzamento e della stima da parte dei pazienti avuti in cura in oltre 40 anni di attività. I funerali si svolgeranno lunedì 12 alle ore 10 presso la Concattedrale di “Santa Maria Annunziata” di Priverno.