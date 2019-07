Muore nella notte il Consigliere comunale di Cisterna Ciro Santi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È deceduto questa notte, nella sua abitazione, il Consigliere comunale di Cisterna, Ciro Santi, 63 anni. Un infarto fulminante non ha gli dato scampo, rendendo vani i soccorsi dei suoi famigliari. Architetto di professione, Ciro Santi ha sempre militato in politica nel partito socialista.Eletto consigliere comunale nel 1999 con il primo mandato dell’attuale sindaco Mauro Carturan, Santi ha poi ricoperto la carica di assessore alle Risorse Umane nel 2009 nella squadra di governo del sindaco Antonello Merolla. La lunga carriera politica lo ha portato alla rielezione in Consiglio comunale alle ultime elezioni amministrative di giungo 2018 con la lista civica Obiettivo Ricostruire a sostegno del sindaco Carturan.«A nome mio personale e dell’intero Consiglio comunale – dice il presidente della massima assise cittadina Pier Luigi Di Cori – ci stringiamo al dolore dei famigliari di Ciro Santi che ricordo come uno consiglieri più presenti e a disposizione di tutti».«Sono sconvolto per la perdita non solo di un compagno di viaggio politico – dice Mauro Cartura – ma di un grande e caro amico da sempre».