Un altro anziano ospite della casa di riposo Domus Aurea di Itri, un 86enne originario delle isole pontine trasferito alcuni giorni fa per accertamenti all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è deceduto ieri nel nosocomio del capoluogo pontino. Ho parlato con i responsabili dell'Asl - ha commentato il sindaco di Itri Antonio Fargiorgio - i quali mi hanno riferito che la persona deceduta, aveva un quadro clinico pregresso già compromesso. La circostanza, tuttavia, non attenua il dispiacere per la perdita della persona ed anzi sento forte il dovere di porgere, a nome dell'intera cittadinanza, le condoglianze alla famiglia. Colgo l'occasione per ricordare che, grazie all'interlocuzione con l'unità di crisi dell'Asl, sono riuscito ad avere un numero telefonico, già girato ai responsabili della casa di riposo di Itri, al quale i familiari degli ospiti attualmente degenti presso l'ospedale di Latina possono rivolgersi per avere notizie aggiornate sullo stato di salute dei loro cari.

Per quanto riguarda, invece, i due casi di positività ufficializzati nel bollettino di ieri dell'Asl, il sindaco Fargiorgio ha precisato che entrambi fanno riferimento ad un link familiare e riguardano persone rientrate a Itri da una visita ad un altro familiare, residente in una regione diversa dalla nostra».

Sempre a Itri restano in quarantena le due quinte classi elementari dell'istituto comprensivo, dove è stata riscontrata la settimana scorsa un caso di positività al Covid-19 di una docente. Gli alunni saranno sottoposti al tampone domani mattina presso l'ex ospedale Luigi Di Liegro di Gaeta.

A Formia, invece, riaprirà stamane il plesso elementare Milani di Maranola, chiuso per due giorni per interventi di sanificazione dopo il caso di positività di un alunno di terza, la cui classe è l'unica a restare in quarantena fino al prossimo nulla osta dell'Asl. Ieri sono riprese le attività didattiche nella scuola elementare De Amicis del rione Mola, ad eccezione della classe terza, dove un alunno è risultato nei giorni scorsi positivo. Infine, rientreranno lunedì 2 novembre a scuola, dopo gli interventi di sanificazione dei locali, gli allievi della Media Vitruvio Pollione di via Emanuele Filiberto, tranne quelli della classe 3^E, dove era stato riscontrato il caso di positività di un'alunna.



