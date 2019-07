Muore in ospedale a Latina tre giorni dopo l'incidente sulla Pontina

E' deceduto ieri, 26 luglio, uno degli automobilisti rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto il 24 luglio sulla Pontina. Si tratta di D.I., 80 anni, originario di Roma ma residente a Sabaudia. L'uomo era stato portato in gravi condizioni all'ospedale Goretti di Latina, dove nella giornata di ieri è deceduto. Il sinistro, avvenuto all'altezza del chilometro 64 in direzione sud, aveva coinvolto tre auto e provocato complessivamente tre feriti. Sul posto, per ricostruire la dinamica, il personale della polizia stradale di Aprilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA