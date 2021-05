Muore in casa a Terracina ragazzo di 18 anni, disposta l'autopsia

Lutto tanto prematuro quanto straziante, a Terracina: la scorsa notte ha perso la vita un 18enne, Salvatore La Rocca. Ad essergli fatale, dicono i primi accertamenti, è stato un malore. Secondo le ricostruzioni, si era sentito poco bene intorno alle 3.30, mentre dormiva. L’intervento dei sanitari non è riuscito a evitare il peggio.

Sopraggiunti presso l’abitazione di famiglia - in pieno centro urbano, a non molta distanza dall’ufficio postale - i carabinieri della Compagnia hanno allertato come da prassi il magistrato di turno. Per non lasciare nulla al caso il sostituto procuratore Marco Giancristofaro ha infine disposto l’esame autoptico, affidato al medico legale Maria Cristina Setacci. Sarà verosimilmente svolto nella giornata di mercoledì 3 giugno. Nel frattempo, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale.

A decine, i messaggi di cordoglio per la morte del ragazzo. Fra i tanti, si stagliano quelli di due realtà che lo hanno visto crescere: il suo istituto scolastico e la squadra di basket di cui faceva parte.

«La nostra scuola è in lutto, profondo ed inconsolabile», scrive via social il liceo Leonardo da Vinci, dove Salvatore frequentava il 4B classico. «Resteranno nelle nostre aule, nella nostra scuola e, soprattutto, nell’animo e nella memoria dei tuoi compagni e dei tuoi professori la tua bontà, la tua serena bonomia, la tua piena disponibilità verso gli altri, la tua serena e pacata voglia di vivere».

«La dirigenza, i tecnici e gli atleti vivono uno dei loro giorni più tristi», il post Facebook dell’Academy Terracina Basketball. Dal team definiscono il 18enne un esempio di educazione, serietà e rispetto. «Caratteristiche che lo distinguevano anche in campo sia con i compagni che con gli avversari. Una tragedia improvvisa impossibile anche solo da immaginare. Siamo vicini alla famiglia La Rocca in questo momento di immenso dolore».

