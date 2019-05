Muore all'ingresso del palazzo in pieno centro a Latina, indaga la Polizia

Un uomo è morto questa sera all'ingresso del palazzo dove viveva con i familiari in via Oberdan, nel pieno centro di Latina. A dare l'allarme è stato il figlio che rientrando lo ha trovato accasciato ai piedi delle scale. L'intervento del personale dell'Ares 118 purtroppo non è servito, i tentativi di rianimare la vittima - di circa 55 anni - sono stati vani.



Sull'episodio indaga la Polizia, anche se apparentemente il decesso dell'uomo - di origine straniera - viene fatto risalire a un malore. Ascoltati alcuni testimoni e chi ha chiamato il 118. Secondo i soccoritori non ci sarebbero segni di violenza ma comunque la salma sarà messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 23:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA