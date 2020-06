Muore tra le braccia del padre, aveva 29 anni, si indaga sulla dieta

Ultimo aggiornamento: 08:08

E' morto domenica mattina nella sua abitazione di Itri, tra le braccia del padre, docente in pensione del Liceo classico Vitruvio di Formia. Una morte improvvisa, inspiegabile, quella del 29enne Giuseppe Soscia, ex studente di Ingegneria, sulla quale il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Marina Marra, ha aperto un'inchiesta. Molto potrà dire l'autopsia disposta dal magistrato, che sarà effettuata nella giornata di oggi dal medico legale presso l'obitorio dell'ospedale San Raffaele di Cassino. Un decesso per cause naturali, dovuto ad un collasso cardiocircolatorio: questa la prima ipotesi formulata dopo l'intervento dei carabinieri della stazione di Itri nell'appartamento di via Aurelio Padovani, dove il giovane, un salutista con la passione per la bici e i viaggi, viveva con i genitori, entrambi ex insegnanti. Fino a domenica mattina Giuseppe Soscia, che ha anche un fratello e una sorella, non avrebbe manifestato problemi particolari di salute.Il ritrovamento, nella stanza del giovane, di numerosi prodotti dietetici di una linea messa in circolazione da un noto imprenditore in controtendenza spesso alla ribalta di animate cronache televisive, ha però insospettito i carabinieri e spinto il magistrato inquirente, il sostituto procuratore Marina Marra, a disporre l'esame autoptico sulla salma e aprire un'inchiesta per fare piena luce sulle cause esatte del decesso del 29enne itrano, pere stabilire eventualmente se possa aver avuto qualche nesso con i prodotti usati per la dieta.La scomparsa improvvisa di Giuseppe ha suscitato profonda commozione nel centro aurunco, dove la sua famiglia è molto conosciuta e benvoluta. Numerosi i messaggi di solidarietà espressi sui social dai tanti amici dei Soscia, sotto choc per la prematura morte dell'ex studente di Ingegneria. I funerali si svolgeranno con tutta probabilità nella giornata di domani nella chiesa centrale di Itri, il giorno dopo la conclusione dell'autopsia.