Muore a 42 anni per aneurisma e dona gli organi: espianto in corso al Goretti

Espianto di organi all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Proprio nel giorno in cui il Comune ha finalmente annunciato che è possibile anche nel capoluogo pontino inserire sulla carta di identità la dichiarazione di volontà rispetto alla donazione degli organi, l'Azienda sanitaria pontina ha comunicato che in ospedale è in corso un espianto multiorgano. «Il primo del 2018» ha spiegato il direttore sanitario Sergio Parrocchia. Donatore un quarantenne morto in seguito a un aneurisma. Martedì, dopo la dichiarazione di morte cerebrale, i familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi e immediatamente sono scattate le procedure previste. Al Goretti è arrivata questa mattina una equipe dalla Sicilia che sta procedendo all'espianto del fegato. © RIPRODUZIONE RISERVATA