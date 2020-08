Muore a 16 anni Lisa Briganti, figlia del presidente della Compagnia dei Lepini

Tragedia questa mattina a Carpineto Romano. E’ morta a soli 16 anni Lisa Briganti, figlia dell’ex sindaco ed attuale Presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino e nipote di Anselmo, segretario generale della Cgil di Latina e Frosinone. La ragazza ha avuto un malore a casa e a nulla è servito l’intervento degli operatori del 118 che non sono riusciti a salvarla. Elisa frequentava il liceo scientifico ed era appassionata di pallavolo. Cordoglio è dolore sono stati espressi dall’amministrazione comunale di Carpineto che proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali, la cui data è ancora da fissare, e da parte degli amministratori del comprensorio dei Lepini. La salma della giovane è stata portata a Tor Vergata dove nelle prossime ore verrà fatta l’autopsia per decretare le cause del decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA