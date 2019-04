Multe per prevenire le stragi del weekend, il Comandante: "Una patente ritirata è una vita salvata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDI - Sono coscienziosi i giovani al volante? Non sempre il venerdì sera quando il weekend induce facilmente all'evasione, alle nottate brave e, soprattutto, ad alzare un po' il gomito.Proprio per prevenire questo fenomeno che, si sa, è tra le principali cause delle stragi del fine settimana, la scorsa notte gli uomini della Municipale di Fondi, in collaborazione con i colleghi del commissariato di polizia, hanno intensificato i controlli su strada con l'ausilio dell'etilometro.Ben 20 le infrazioni rilevate e, nel pattugliare le strade più pericolose, sono spuntati fuori puntuali almeno due automobilisti “brilletti”. Fermarli, questa volta, potrebbe addirittura aver salvato loro la vita.Il primo stava infatti percorrendo a velocità sostenuta via Acquachiara quando ha perso il controllo della sua vettura e ha fatto, come si suol dire, strike con le barriere new jersey di via Roma. All'arrivo degli agenti è scattato immediato il controllo con etilometro il cui risultato è stato superiore a 0,8 g/litro. Tutti illesi ma il giovane, un 30enne del posto, è tornato a casa a piedi, senza patente e con una denuncia penale.Un caso analogo si è ripetuto, poco dopo, nella stessa strada dove un altro coetaneo, più composto ma comunque sottoposto all'alcol test, è risultato fuori dai valori consentiti nella stessa misura. Anche nei suoi confronti è scattato il medesimo provvedimento.«Una patente tolta può corrispondere a una o più vite salvate - è stato il commento del comandante della Municipale Giuseppe Acquaro. Superare il tasso alcolemico di 0,8g/litro costituisce reato penale. Chi si mette al volante in simili condizioni può rischiare l'arresto fino a un massimo di sei mesi e la sospensione della patente».