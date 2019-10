Mozzarelle e olive sequestrate dai carabinieri del Nas a Latina

Due persone sono state denunciate dai carabinieri del Nas di Latina, nell’ambito di un servizio di monitoraggio mirato alla verifica della genuinità dei prodotti alimentari a base di latte. Gli indagati sono i titolari di due esercizi commerciali: avevano messo in vendita mozzarella spacciata per 100% bufala che invece era prodotta anche con latte vaccino. È stato scoperto attraverso le analisi di laboratorio.



Controlli anche presso una ditta specializzata nella produzione di conserve alimentari: qui sono state sequestrate quasi due tonnellate di olive in salamoia per un difetto di etichettatura.