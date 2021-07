Movida fuori controllo a Frontone, la cooperativa barcaioli di Ponza blocca le corse

Lunedì 26 Luglio 2021, 10:36

Un annuncio sulla pagina facebook e con cartelli agli imbarchi: «Si avvisa la gentile clientela che visto la situazione ingestibile della movida sulla spiaggia del Frontone per autotutelarci l’ultima corsa dalla spiaggia sarà alle ore 17 fino a data da destinarsi ci scusiamo per il disagio ma non per nostra volontà». Lo scrive la cooperativa barcaioli di Ponza che come lo scorso anno torna a sottolineare le difficoltà di effettuare i trasporti al rientro quando decine di giovani, spesso anche ubriachi, prendono letteralmente d'assalto gli scafi che fanno la spola tra il porto e la spiaggia.

Purtroppo il fenomeno si sta ripetendo, fino alle 17 a tornare verso il porto sono persone di una certa età o famiglie con bambini, a Frontone restano i più giovani che alzano il gomito, non rispettano alcuna regola, apostrofano il personale della cooperativa che un anno fa venne anche aggredito. Da qui la scelta di fermarsi nuovamente.