Motrice perde il rimorchio a Fondi: danni per il maltempo in tutta la provincia

Incidente questa notte sulla Fondi-Sant'Anastasia, all'altezza del casotto rosso. La motrice di un autoarticolato, per cause da accertare, ha perso il rimorchio che è finito in un fossato laterale.



Fortunatamente alle due di notte, con una vera e propria tempesta di acqua e vento in corso, in giro c'erano pochissime auto altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori.



I disagi per via del maltempo, tuttavia, erano tanti e tali che l'autotrasportatore è stato costretto a rivolgersi a un privato in quanto i vigili del fuoco erano impegnati con tutte le risorse a disposizione tra allagamenti, disagi, rami caduti sulla sede stradale e incidenti di diversa entità. © RIPRODUZIONE RISERVATA