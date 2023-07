Scooter finisce fuori strada sulla Pontina, traffico in tilt in direzione Terracina

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Pontina in direzione Terracina, all'altezza della Migliara 49, poco lontano da Borgo San Donato. Coinvolto un centauro che, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale del Distaccamento di Aprilia, durante un sorpasso a bordo del suo scooter è uscito fuori strada, centrando un segnale stradale.

L'uomo, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, fortunatamente solo con ferite lievi e in condizioni non gravi.

Pesanti i disagi alla circolazione, con gli agenti del Comandante Gian Luca Porroni che, oltre ad effettuare i rilievi, si sono occupati di gestire la viabilità, fortemente rallentata per diverso tempo a causa dell'incidente.