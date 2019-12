Motobefana di solidarietà per una Casa Famiglia di Anzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moto befana di solidarietà per regalare una cucina alla Casa Famiglia “La Coccinella" di Anzio.Come ogni anno il 6 gennaio i volontari organizzano la mot befana individuando di volta in volta diverse strutture sociali nelle quali portano tutto ciò che serve, dai mobili, ai materassi, agli elettrodomestici, tutto rigorosamente nuovo.Previsto anche un pranzo con i "Polentari di Doganella di Ninfa", volontari figli dei coloni, provenienti gran parte dal Veneto organizzano dal 1954 la Sagra della polenta in occasione della festa di S. Antonio a Doganella.Appuntamento il 6 gennaio alle 9,30 in piazza della Libertà a Latina.