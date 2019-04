A Fondi la mostra personale dello scultore Egidio Rinaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima personale di Egidio Rinaldi. Da oggi fino al 22 aprile l’autodidatta fondano si farà conoscere per la sua attività di scultore. Nella sala al pian terreno del Castello verrà inaugurata la mostra alla presenza dell’assessore alla cultura Beniamino Maschietto. Ovviamente a fare gli onori di casa lo scultore, il quale ha scoperto questa passione una volta in pensione.“L’arte scultorea di Rinaldi – dichiara il pittore, musicista e compositore, Gino Meddi – è una fusione tra usi e costumi dell’Agro pontino, sua terra di origine, con miti e leggende oniriche. Tutto ciò che imprime su qualsiasi materiale modellabile relaziona la forza evocativa della forma, dei contesti intensi, generando universi paralleli. Infine l’autodidatta fondano non preclude neanche l’arte della pittura. Durante la settimana che precede le festività pasquali si posso ammirate i suoi dipinti lineari, puliti e semplici. Un modo per far conoscere tramite le tele e i pennelli le origini del territorio ricco di storia con i suoi vicoli e vicoletti situati nel centro storico, dove vi è inglobato anche il Quartiere Ebraico.