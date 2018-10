Moscardelli eletto a Latina segretario provinciale Pd, ma supera il quorum solo grazie a 20 schede bianche

L'ex senatore Claudio Moscardelli è il nuovo segretario provinciale Pd a Latina. Moscardelli è stato eletto con meno della metà dei voti degli aventi diritto: 124 su 151 votanti, con 20 schede bianche e 7 nulle. Voto valido per una manciata di schede: gli aventi diritto erano 255 e dunque il quorum era pari a 127 voti. La minoranza dem aveva preannunciato che per protesta non si sarebbe presentata a votare, ma sono state le 20 schede bianche e le 7 nulle a garantire la validità dell'elezione, Moscardelli da solo non ce l'avrebbe fatta. © RIPRODUZIONE RISERVATA