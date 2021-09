Morto Pio Federici, psichiatra e animatore della banda di Ventotene. Lutto sull'isola

Giovedì 16 Settembre 2021, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 17 Settembre, 08:15

E' scomparso questa sera, a 62 anni, a Latina, Pio Federici, tra i fondatori della cooperativa sociale "Astrolabio" e direttore della banda musicale di Ventotene. Psichiatra e psicoterapeuta, appassionato di musica (tra l'altro era un suonatore di tromba) per lui è stato fatale un ictus.

Oltre trenta anni fa aveva dato il via alla banda dell'isola: «È difficile accettare l’idea che Pio sia andato via per sempre in un pomeriggio di fine estate. E’ stato il maestro, lo psicologo, psichiatra, l’animatore e il deus ex machina della più colorata e matta banda municipale esistente» - dicono dall'associazione Ventotenemia.

Lutto sull'isola, ma anche nel capoluogo dove Federici viveva con la moglie Pina e i figli Matteo e Jacopo. Arrivò a Ventotene con un gruppo musicale di Latina e venne chiamato dall'indimenticato sindaco Beniamino Verde a formare un gruppo di giovani musicisti isolani. «Un po’ per gioco e un po’ per dare luogo ad un grande e riuscitissimo esperimento sociale. In più di trenta anni, hai portato la tua “banda” sui palcoscenici più importanti, nazionali ed internazionali, ma sempre con la stessa autenticità e leggerezza che ha contraddistinto la tua esistenza».