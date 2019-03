Giallo a Monte San Biagio, uomo di 54 anni trovato senza vita nella sua auto

Ultimo aggiornamento: 11:30

Giallo a Monte San Biagio dopo il ritrovamento di un uomo senza vita all'interno della sua auto, una Fiat Punto, trovata parcheggiata nella zona del campo sportivo.Secondo i primi elementi raccolti dai carabinieri della locale stazione, il 54enne sarebbe deceduto nella notte, forse mentre era in compagnia di una misteriosa seconda persona che potrebbe essersi allontanata dopo il decesso senza chiedere aiuto.Diversi gli altri particolari sospetti su cui gli investigatori mantengono il massimo riserbo ma che fanno pensare a qualcosa di più di un normale decesso per motivi di salute.La persona deceduta, originaria di Sperlonga, risiede a Monte San Biagio, in un'abitazione non molto distante dal luogo in cui è stata trovata senza vita.