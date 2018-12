Morto Mario Cancellieri, ex calciatore e noto imprenditore di Latina

Si è spento a Roma, Mario Cancellieri (72 anni), ex terzino del Latina e noto commerciante del capoluogo. Nato in provincia di Mantova, ma cresciuto a Como, Cancellieri, proveniente dall'Olbia, era arrivato al Latina nel 1970, in prestito dalla Juventus, per poi disputare quattro stagioni con la maglia nerazzurra. Conclusa la carriera calcistica nelle file del Nettuno, aveva avviato una apprezzata attività commerciale, trasformando negli anni il suo negozio di calzatura e pelletteria in Via Gramsci in un punto di riferimento della città.



«Latina lo ha applaudito in campo, ne ha poi apprezzato le doti di imprenditore commerciale e ora ne ricorda con tristezza la scomparsa». Così il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha espresso il suo cordoglio.