Morto lo storico Annibale Folchi, i suoi libri per "i paesi della palude". Lutto a Latina

E' morto a 91 anni lo storico Annibale Folchi, autore di numerose pubblicazioni sulla bonifica idraulica dell'agro pontino sia nel '700 sia nel '900, sul territorio prima e dopo il fascismo. Attraverso minuziose ricerche di archivio Folchi - nato in Molise ma pontino di adozione - ha raccontato lo sviluppo dell'agro pontino attraverso i documenti storici.



Un passato da funzionario parastatale e da pubblicista, è stato anche osservatore dei problemi agricoli della zona pontina, autore di articoli e inchieste sulla società locale, dall’industrializzazione alla decrescita. Si definiva «Ricercatore per vocazione» e aveva l'aspirazione di «dare voce, in termini di verità, ai Paesi della palude».



A dicembre del 2017 il Comune gli aveva assegnato un premio riconoscendo il grande valore del suo lavoro dal punto di vista storico e sociale.