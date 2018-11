Morto in ospedale a Formia l'anziano investito da un'auto pirata a Terracina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l’ha fatta il 91enne di Terracina che martedì scorso era stato investito in via Badino da una vettura che poi aveva continuato la sua corsa senza fermarsi a soccorrere il ferito. Mentre erano scattate le indagini della polizia locale per individuare l’auto pirata, l’anziano era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale “Alfredo Fiorini”.In un primo momento le sue condizioni non erano apparse tali da far temere il peggio, l’uomo aveva riportato diversi traumi e fratture ma naturalmente era rimasto in stretta osservazione anche in virtù dell’età avanzata. Poi da un momento all’altro il suo quadro clinico è peggiorato fino al decesso avvenuto nell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia dove il 91enne era stato trasferito.Adesso si attendono i risultati dell’autopsia. Si aggrava la posizione del 50enne che aveva investito l’anziano al volante di una Ford Focus e che era stato rintracciato dai vigili urbani a seguito di un’indagine lampo basata sull' incrocio di dati reperiti nell'immediatezza dei fatti. Oltre le testimonianze raccolte sul posto e la visione dei filmati di telecamere private, la polizia locale aveva recuperato un pezzo della freccia dell'auto rimasta in strada che ha permesso di arrivare al modello dell'auto. L’incidente era avvenuto martedì intorno alle ore 10 quando l’anziano, che era appena uscito dal cancello di casa, stava attraversando via Badino. In quel momento era sopraggiunta la vettura che lo ha investito allontanandosi subito dopo e lasciando a terra alcuni pezzi. Da lì sono partiti i certosini accertamenti del personale del comandante Michele Orlando per risalire al conducente della Ford Focus denunciato per lesioni e omissione di soccorso. Non si tratta del primo investimento mortale avvenuto nel corso degli anni su via Badino.