Morto in carcere Giuseppe Ruggieri condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'enologo di Itri

di Sandro Gionti

E’ morto la scorsa notte, probabilmente per un infarto, nel carcere di Frosinone, Giuseppe Ruggieri, il 60enne operaio di Itri al quale due mesi fa la Cassazione aveva inflitto aveva subìto la condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio del 55enne enologo veneto Ulrico Cappia, avvenuto la sera del 4 settembre 2013 nelle campagne di Itri, a poche centinaia di metri di distanza dall’azienda vinicola “Monti Cecubi”, dove la vittima operava e fino a poco tempo prima lavorava come stagionale lo stesso Ruggieri, poi licenziato.



Non ci sarebbero dubbi da parte della direzione del carcere sulle cause del decesso di Ruggieri, per il quale non è stato disposto alcun accertamento medico-legale. L’operaio itrano, accusato dell'assassinio per vendetta nei cofnronti dell'enologo ritenuto responsabile del suo licenziamento, era stato condannato già all’ergastolo dalla Corte d’Assise del Tribunale di Latina, con una sentenza poi confermata anche dalla Corte d’Appello di Roma e infine dalla Cassazione. L’enologo veneto venne ucciso, all’uscita dell’azienda vinicola, con un colpo di pistola alla nuca e il suo cadavere dato alle fiamme all’interno della sua auto, una 500 ultimo modello.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



