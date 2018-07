Morto Gasbarrone, ex sindaco di Sonnino. Domani alle 15,30 i funerali

di Sandro Paglia

E’ morto dopo brevissima ed improvvisa malattia presso il Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” l’ex sindaco di Sonnino, Gino Cesare Gasbarrone, aveva da poco compiuto i 71 anni.



La notizia arrivata a Sonnino nella prime ore della mattinata in un baleno ha fatto il giro del paese collinare lasciando increduli gli amici ma soprattutto gli ex allievi dell’Istituto Comprensivo locale “Leonardo da Vinci” dove per molti anni ha insegnato lasciando un buon ricordo della sua opera. Particolarmente colpiti dalla perdita improvvisa dell’ex amministratore comunale, oltre alla consorte e alla figlia Federica è stato l’ attuale primo cittadino, Luciano De Angelis, che gli è succeduto alla massima carica e che ne ricorda la sua profonda amicizia.



«Gino Cesare Gasbarrone, mi ha insegnato molte cose e tra le prime - dice con sincerità De Angelis – quella di come fare il sindaco con determinazione ma di essere allo stesso tempo sempre pronto a qualsiasi evenienza» eppoi «l’ho conosciuto fin da ragazzo, poi ancora meglio anche dopo quando io ero esponente politico di destra e lui invece esponente di spicco della Dc» e aggiunge «in seguito sono stato assessore alla cultura nella sua Giunta e anche vice sindaco ma la cose che ricordo con un affetto infinito è che mi è stato sempre vicino nei momenti belli come nei momenti brutti della mia vita, era insomma prima di tutto un uomo di sani principi morali e civili». I funerali dell’ex sindaco Gasbarrone si terranno domani alle ore 15,30 nella Chiesa di San Pietro in Sonnino.

