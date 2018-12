Ventenne morto sulla Pontina, domani i funerali di Thomas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terranno domani, domenica 9 dicembre, i funerali di Thomas Nalesso De Monaco, il giovane di Aprilia coinvolto in un terribile incidente stradale lo scorso mercoledì mattina sulla Pontina, a Campoverde, deceduto poi all'ospedale San Camillo di Roma l'altro ieri pomeriggio. Le esequie si celebreranno presso la chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza Roma, alle 15.30. Thomas, nipote di Salvatore De Monaco noto politico di Latina, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 12 dicembre. Quella mattina, attorno alle 7.50, percorreva la Pontina in direzione di Latina quando all'altezza del km 56 nella zona di Campoverde avrebbe perso il controllo della sua Smart andando ad impattare contro il rimorchio di un mezzo pesante. Un urto violentissimo che ha fatto carambolare l'auto del 20enne riducendola in brandelli. Il ragazzo è stato soccorso da una dottoressa di passaggio, poi affidato alle cure del 118 che con un elicottero l'ha trasferito presso il San Camillo di Roma. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Non è servito l'intervento chirurgico, giovedì pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale del giovane poi in serata il distacco definitivo dai macchinari che lo tenevano in vita.