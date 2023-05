Complicazioni in seguito a un intervento di bendaggio, morto un 45enne di Fondi. La Procura apre un'inchiesta

Dolore e rabbi a Fondi per la morte di Giuliano Faiola, 45 anni. L'uomo, secondo la ricostruzione, era stato sottoposto a un intervento di bendaggio gastrico in una clinica di Cassino.

Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto, le complicazioni hanno portato all'esito fatale. Sarà ora la Procura a effettuare le indagini per chiarire le cause ed eventuali responsabilità.

Sul caso indaga il pm Mattei che ha disposto l’autopsia affidata al medico legale Caruso. Al momento risultano indagati tre sanitari.