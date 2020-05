Non aveva ancora 40 anni, è arrivato in ospedale con un mal di testa tremendo, lo hanno ricoverato in neurologia ma poche ore dopo è morto. Adesso i familiari vogliono vederci chiaro, al punto che hanno presentato una dettagliata denuncia e la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio si è verificato al Santa Maria Goretti di Latina tra mercoledì e giovedì.

L'uomo, originario di un Paese dell'Est ma residente a Latina da tempo, è stato accompagnato dai familiari al pronto soccorso.

Sono stati svolti i primi accertamenti e poi si è deciso per il ricovero. Qualche ora dopo, però, si è verificato il decesso. Secondo i primissimi accertamenti causato da un aneurisma cerebrale. Sarà l'autopsia a stabilire come siano andate realmente le cose, ma i familiari vogliono chiarezza sull'accaduto e soprattutto chiedono di sapere se siano stati svolti gli accertamenti necessari e cosa abbiano fatto i sanitari dal momento dell'arrivo in ospedale in poi.

Vedi anche» Va al Pronto soccorso per un dolore alla spalla, torna casa e muore: disposta l'autopsia



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA