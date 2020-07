© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è concluso con tre condanne per omicidio colposo plurimo e un'assoluzione il processo per la morte di due operai impegnati nei lavori di ristrutturazione all'interno della cappella nel cimitero di Prossedi.Ieri mattina l'ultima udienza del processo a carico dei progettisti Carlo Bellato e Tommaso Agnoni, di Michele Monti, titolare dell'impresa incaricata degli interventi di rifacimento e di Oliviero De Bellis, responsabile del procedimento amministrativo e all'epoca dei fatti dirigente dell'ufficio tecnico comunale. Domenico Cicciarelli e Lidano Monti, di 47 e 52 anni, erano rimasti schiacciati sotto il peso di due metri di pietre, terra, travi e ponteggi della cappella cimiteriale che stavano ristrutturando, un edificio dell'Ottocento, il 2 aprile 2009.LE INDAGINILe indagini avviate dal sostituto procuratore Luigia Spinelli per valutare le responsabilità dei quattro indagati nella gestione dei lavori e il rispetto delle norme di sicurezza avevano portato al rinvio a giudizio da parte del giudice per l'udienza preliminare Laura Matilde Campoli di tutti gli imputati per omicidio colposo plurimo aggravato. Nella scorsa udienza il pubblico ministero aveva chiesto di condannare a 3 anni di reclusione Agnoni, Bellato e De Bellis e a 3 anni e 15 giorni Monti.Ieri mattina il giudice monocratico Beatrice Bernabei, al termine della camera di consiglio, ha emesso la sentenza con la quale ha condannato Carlo Bellato a due anni e sei mesi di carcere, Tommaso Agnoni, e Michele Monti a due anni ciascuno. La pena non è stata sospesa. Bellato è stato inoltre condannato al risarcimento in favore delle parti civili da quantificarsi in sede civile ed è anche stata disposta una provvisionale di 54mila euro a favore dei familiari delle vittime.L'ASSOLUZIONEE' stato invece assolto Oliviero De Bellis, all'epoca dirigente del Comune di Prossedi, perché il fatto non costituisce reato. Il giudice Berrnabei con la stessa sentenza ha inoltre disposto la restituzione della chiesetta del cimitero, sequestrata all'epoca della morte degli operai, all'amministrazione comunale di Prossedi che può quindi rientrarne in possesso.