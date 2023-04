Mortale a Pontinia, oggi il funerale di Matteo Campagna. Il conducente positivo all'alcoltest

Si terranno alle 15,30 di oggi nella Chiesa Sant'Anna di Pontinia i funerali di Matteo Campagna, ventunenne morto lo scorso sabato sera in un incidente sulla Migliara 47. A bordo di una Lancia Ypsilon guidata da un amico i due sono usciti di strada, andandosi a schiantare contro un ponticello che permette l'entrata in un'abitazione. Mentre la città piange la sua scomparsa, gli accertamenti dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina e del Comando di Pontinia hanno permesso di far maggiore chiarezza sulla dinamica dell'incidente costato la vita al giovane mentre il conducente è ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione al Goretti, in prognosi riservata. Secondo le testimonianze i due viaggiavano a una velocità elevata, inoltre gli esami tossicologici hanno rivelato che il conducente della Lancia, ventenne, era positivo all'alcol test, con un tasso decisamente superiore al consentito.



Un mese, quello che si avvia alla sua conclusione, da dimenticare sulle strade pontine, iniziato con l'investimento mortale del novantenne Guido Mazza sulla Pontina, l'incidente costato la vita a Giuditta Naitza 76 anni ad Aprilia e proseguito con la morte di tre ventunenni, uno di origine indiana in bici sulla provinciale Fondi-Sperlonga, il pontino Alex Stefanelli sulla Migliara 51 e infine Matteo Campagna sulla 47. «Siamo seriamente preoccupati per il numero di incidenti che funestano le nostre strade» dichiara il comandante della Polizia Stradale Gian Luca Porroni: «Stiamo lavorando, come sempre, in stretta sinergia con la Prefettura, al fine di mettere in pratica iniziative di tipo preventivo scuole, forum, presenza pattuglie su strada e repressivo operazioni "alto impatto" contro eccessi di velocità, uso telefonini alla guida e condizioni psico-fisiche dei guidatori. Inoltre, costanti sono le interlocuzioni cogli Enti stradali per migliorare le condizioni delle arterie e delle loro pertinenze».