Terracina, seconda vittima del maltempo: morta un'anziana caduta durante il tornado

Ultimo aggiornamento: 13:46

Mentre si cerca di ritornare alla normalità, la città di Terracina si è svegliata con un'altra notizia luttuosa di cui la stessa amministrazione comunale informa tramite il suo profilo social che è in costante aggiornamento. Questo il contenuto del post di cordoglio diramato pochi minuti fa: "Il Sindaco e l'intera Amministrazione Comunale di Terracina esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa della signora Giuseppina De Santis, ospite della casa di riposo "Curzio Salvini" e ricoverata presso l'Ospedale "A. Fiorini" in seguito alle fratture riportate in occasione dell'evento calamitoso dello scorso 29 ottobre, che ha colpito Terracina. Purtroppo, su fisici già debilitati, anche situazioni sanitarie meno gravi rischiano di degenerare in complicazioni fatali. Alla famiglia della signora De Santis, rivolgiamo le sentite condoglianze dell'intera città di Terracina". La signora aveva 87 anni e nei momenti concitati del tornado che ha coinvolto anche la struttura di via Anxur era caduta ed era stata trasportata presso l’ospedale di Terracina. A questo punto soltanto gli accertamenti clinici potranno chiarire cosa sia effettivamente accaduto.